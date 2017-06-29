Браво прокомментировал свою игру в серии пенальти с Португалией

Вратарь сборной Чили Клаудио Браво поделился эмоциями после триумфальной серии пенальти в полуфинальном матче Кубка Конфедераций против национальной команды Португалии.

"Я не думаю, что это случайность. Для достижения таких результатов нужно трудиться, тренироваться, анализировать своих оппонентов. Мы вдумчиво работали и готовились к сопернику. Я всегда знал, что мне нужно делать" - сказал Браво.

Напомним, что чилийский страж ворот отразил все три пенальти в исполнении игроков сборной Португалии.

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