Брайан Хиль попрощался с фанатами "Севильи"

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Брайан Хиль попрощался с фанатами "Севильи"Фото: инстаграм Хиля/Автор неизвестен

Прощальное письмо испанского полузащитника Брайана Хиля перед уходом в "Тоттенхэм":

"Спасибо вам!

Любимой семье фанатoв "Севильи":

Нелегко отделиться от того, что было моим домом в течение 11 лет, от команды, которая дала мне все, чтобы стать тем, кем я стал сегодня, как в плане футбола, так и лично. Но, даже несмотря на то, что это решение не было простым для меня и моей семьи, мы думаем, что так будет лучше для всех.

Перед уходом я хочу поблагодарить всех участников клуба, которые всегда помогали мне (менеджеры, тренеры, врачи и т.д....) они были важной частью моего прогресса. Я также хочу поблагодарить всех коллег, которые поддерживали меня на этом долгом, трудном и прекрасном пути и, наконец, сказать спасибо фанатов, которые приветствовали меня с любовью с января 2019 года, когда я впервые наступил на "Рамон Санчес Писхуан" с этой красивой футболкой.

Я никогда не забуду период игры в "Севилье" и буду вечно гордиться и благодарить всех за славные времена здесь. "Севилья", я буду скучать по тебе. Ты – щит моего сердца, который будет меня вечно защищать. 

От всего сердца, спасибо!"

Напомним, что испанец перешел в "Тоттенхэм" за 25 миллионов евро, также "Севилья" получила Эрика Ламелу.

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