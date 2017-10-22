Брайант: "Кейн может достичь уровня Роналду и Месси"



Бывший баскетболист Кобе Брайант побывал на матче 9-го тура чемпионата Англии между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (4:1) и остался восхищен игрой форварда "шпор" Харри Кейне.

"Мне нравится футбол. Я наслаждаюсь просмотром матчей. Атмосфера на матче мне также понравился. Кейн был очень хорош. Думаю, что он может прогрессировать дальше и достичь уровня Роналду и Месси, если будет верить в себя и усердно работать. Мне нравится его игра", - приводит слова Брайанта Marca.

В нынешнем сезоне 24-летний Кейн провел 16 матчей за "Тоттенхэм" и сборную Англии и забил 16 голов.

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