Брайда: "Говорить о том, что Горетцка перейдет в "Барселону", пока преждевременно"

Спортивный директор "Барселоны" Арьедо Брайда прокомментировал интерес клуба к хавбеку "Шальке" Леону Горетцке.

"Горетцка, несомненно, прекрасный футболист, но говорить о том, что он перейдет в "Барселону", пока преждевременно. В поиске лучших талантов я путешествую по всему миру. Но у нас очень высокие требования" - приводит слова Брайды Bild.

Напомним, что контракт Горетцки с "Шальке" истекает летом 2018 года.

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