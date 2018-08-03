Брайда: "Похоже, что переговоры по Видалю находятся на завершающей стадии"

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Брайда: "Похоже, что переговоры по Видалю находятся на завершающей стадии"

Член трансферной комиссии "Барселоны" Ариедо Брайда прокомментировал скорый трансфер хавбека "Баварии" Артуро Видаля.

"Похоже, что переговоры по Видалю находятся на завершающей стадии. Осталось поставить подписи под контрактом. Надеемся, что все пройдет без сюрпризов" - приводит слова Брайды RMC.

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