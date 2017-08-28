Брайда прокомментировал возможный уход Иньесты и Месси из "Барселоны"

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Брайда прокомментировал возможный уход Иньесты и Месси из "Барселоны"Один из членов трансферной комиссии каталонской "Барселоны" Ариедо Брайда прокомментировал возможный уход Андреса Иньесты и Лионеля Месси из клуба.

"Иньеста в "Ювентусе"? Нет. Игроки "Барсы" не выходят на рынок. Иньеста останется с нами. Слухи об уходе Месси? Я так не думаю. В футболе все может случиться, но Месси - отличный профессионал, а "Барселона" находится в его сердце. Я не думаю, что он уйдет", - цитирует Брайду Football Italia.

Напомним, Сери прокомментировал свой несостоявшийся переход в "Барселону". | soccernews.ru

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