Брайда: "У меня нет никакой информации о продаже Алейша Видаля в "Рому"

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Брайда: "У меня нет никакой информации о продаже Алейша Видаля в "Рому"
Трансферный консультант "Барселоны" Ариедо Брайда опроверг информацию о том, что каталонский клуб намерен продать защитника Алейша Видаля в "Рому".

"У меня нет никаких новостей по этому поводу и никаких контактов с "Ромой" на счет этого игрока", - приводит слова Брайды Football Italia.

В этом сезоне 28-летний Видаль провел за "Барселону" пять матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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