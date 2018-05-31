Брайда высказался о возможном переходе Роналду в ПСЖ

Спортивный директор "Барселоны" Арьедо Брайда высказался о возможном переходе нападающего "Реала" Криштиану Роналду в ПСЖ.

"Все говорят о Париже, но я думаю, что наличие двух таких звёзд, как Роналду и Неймар, в одной команде может оказаться взрывоопасным. Полагаю, он может остаться в Мадриде, хотя рынок очень непредсказуем" - приводит слова функционера Football Italia.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить за 33-летнего Роналду 150 миллионов евро и предложить ему контракт с зарплатой 45 миллионов в год.

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