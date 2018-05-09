Брайтнер анонсировал переход Неймара в "Реал"

Чемпион мира и Европы в составе сборной ФРГ Пауль Брайтнер анонсировал переход форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

Так, выступая перед немецким телевидением, известный в прошлом футболист заявил: "Неймар будет очень важным игроком для "Реала" в следующем сезоне".

Напомним, в конце прошлой недели бразилец вернулся в расположение ПСЖ, чтобы пройти завершить процесс восстановления после полученной им травмы.

Не пропустите: Неймар подписался на инстаграм Рамоса. | soccernews.ru