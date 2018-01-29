"Брайтон" арендовал форварда "Лестера"

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"Брайтон" арендовал форварда "Лестера"

"Брайтон" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Лестера" Леонардо Ульоа.

"Чайки" арендовали 31-летнего аргентинца до лета 2018 года. Другие детали сделки не разглашаются.

В этом сезоне Ульоа сыграл за "Лестер" всего 6 матчей во всех турнирах, в которых сделал 1 ассист.  

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