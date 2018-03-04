"Брайтон" - "Арсенал" - 2:1 (обзор)

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"Брайтон" - "Арсенал" - 2:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 29-го тура английской Премьер-Лиги, в котором лондонский "Арсенал" в гостях уступил "Брайтону".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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