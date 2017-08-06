"Брайтон" - "Атлетико" - 2:3 (обзор)

Теги атлетико мадридбрайтон & хоув альбион

"Брайтон" - "Атлетико" - 2:3 (обзор)Сегодня в товарищеском матче мадридский "Атлетико" обыграл английский "Брайтон". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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