"Брайтон" близок к подписанию Марка Кукурельи из "Хетафе"

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"Брайтон" близок к подписанию Марка Кукурельи из "Хетафе"Фото: инстаграм Кукурельи/Автор неизвестен

Левый латераль молодежной сборной Испании и "Хетафе" Марк Кукурелья близок к переходу в "Брайтон".

Как сообщает Deportes Cope, английский клуб заплатит за молодого испанца 18 миллионов евро, прописанный в его контракте в виде отступных.

По информации источника, футболист в ближайшие дни станет игроком "Брайтона". 

"Хетафе" подписал защитника в 2019 году за 10 миллионов евро из "Барселоны", эта покупка стала рекордной в истории "синих". Продажа испанца за 18 миллионов евро также станет рекордной в истории клуба.

Напомним, что в августе Кукурелья в составе олимпийской сборной Испании стал серебряным призером Олимпиады-2020.

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