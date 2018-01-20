"Брайтон" – "Челси" - 0:4 (обзор)

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"Брайтон" – "Челси" - 0:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура АПЛ между "Брайтоном" и "Челси".

Не пропустите: Первая победа в 2018 году: "Челси" разгромил "Брайтон". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 23 21
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 23 17
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