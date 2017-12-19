"Брайтон" готовит новое предложение по Зе Луишу

Теги спартак москвабрайтон & хоув альбионзе луиш

"Брайтон" готовит новое предложение по Зе Луишу
"Брайтон" не оставит попыток купить нападающего "Спартака" Зе Луиша, сообщает The Sun. 

По сведениям издания, английский клуб сделает новое улучшенное предложение по трансферу форварда. Ранее "чайки" предлагали за него чуть более пяти миллионов евро, но получили отказ.

В этом сезоне 26-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

Не пропустите: Клуб из АПЛ хочет купить Зе Луиша. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Два шага до финала Кубка: "Челси" против "Борнмута"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов