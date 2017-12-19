"Брайтон" готовит новое предложение по Зе Луишу



"Брайтон" не оставит попыток купить нападающего "Спартака" Зе Луиша, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб сделает новое улучшенное предложение по трансферу форварда. Ранее "чайки" предлагали за него чуть более пяти миллионов евро, но получили отказ.

В этом сезоне 26-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 14 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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