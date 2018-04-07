"Брайтон" – "Хаддерсфилд" - 1:1, "Борнмут" – "Кристал Пэлас" - 2:2, "Вест Бромвич" – "Суонси" - 1:1 (обзоры)

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"Брайтон" – "Хаддерсфилд" - 1:1, "Борнмут" – "Кристал Пэлас" - 2:2, "Вест Бромвич" – "Суонси" - 1:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры трёх матчей 33-го тура английской Премьер-лиги.

"Брайтон" – "Хаддерсфилд" - 1:1 

"Борнмут" – "Кристал Пэлас" - 2:2 

"Вест Бромвич" – "Суонси" - 1:1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 32 84
2 Манчестер Юнайтед 32 71
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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