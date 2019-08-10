"Брайтон" и "Бернли" добились крупных побед, "Эвертон" стартовал с ничьей и другие результаты первого тура АПЛ

Теги брайтон & хоув альбионбернлиэвертонкристал пэласборнмутшеффилд юнайтед

"Брайтон" и "Бернли" добились крупных побед, "Эвертон" стартовал с ничьей и другие результаты первого тура АПЛ

В рамках первого тура АПЛ состоялись ещё четыре матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Уотфорд" – "Брайтон" - 0:3

Голы: Дукуре, 28 (автогол) - 0:1, Андоне, 65 - 0:2, Мопе, 77 - 0:3.

"Уотфорд": Фостер, Холебас, Кэткарт, Фемения, Доусон, Капу, Хьюз, Дукуре, Грэй (Саксесс, 75), Дини, Деулофеу (Перейра, 46).

"Брайтон": Райан, Даффи, Данк, Берн, Монтойя, Стивенс, Проппер, Гросс, Марч (Бернардо, 90), Локадия (Андоне, 64), Мюррей (Мопе, 64).
 

"Борнмут" – "Шеффилд Юнайтед" - 1:1

Голы: Мифем, 62 - 1:0, Шарп, 88 - 1:1.

"Борнмут": Рэмсдейл, Рико, Кук, Аке, Смит, Биллинг, Лерма, Фрэйзер, Мифем, Кинг, Уилсон (Соланке, 90).

"Шеффилд Юнайтед": Хендерсон, Стивенс, Башем (Шарп, 82), О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд, Робинсон, Ландстрем (Фримэн, 78), Иган, Макголдрик (Макберни, 63).
 

"Бернли" – "Саутгемптон" - 3:0

Голы: Барнс, 63 - 1:0, Барнс, 70 - 2:0, Гудмундссон, 75 - 3:0.

"Бернли": Поуп, Лоутон, Питерс, Тарковски, Ми, Гудмундссон, Корк, Вествуд, Макнил (Леннон, 84), Вуд, Барнс (Родригес, 84).

"Саутгемптон": Ганн, Бертран, Вестергор, Беднарек, Валери, Уорд-Проуз, Ромеу, Редмонд, Стивенс (Хейбьерг, 73), Ингз (Обафеми, 66), Адамс (Буфаль, 73).
 

"Кристал Пэлас" – "Эвертон" - 0:0

"Кристал Пэлас": Гуаита, Келли, ван Анхолт, Уорд, Дэнн, Миливоевич, Таунсенд, Макартур, Майер, Айю (Заа, 65), Бентеке (Уикхэм, 83).

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Кин, Коулмэн, Мина, Андре Гомеш (Гбамен, 45), Бернард, Шнайдерлин, Сигурдссон (Дэвис, 79), Ришарлисон, Кэлверт-Льюин (Кин, 69).

Удаление: Шнайдерлин (76).

Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм" в первом туре АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"

"Зенит" обыграл "Динамо", "Краснодар" переиграл "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов