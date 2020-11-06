"Брайтон" и "Бернли" поделили очки в матче АПЛ

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"Брайтон" и "Бернли" поделили очки в матче АПЛ

В стартовом матче 8-го тура АПЛ "Брайтон" сыграл вничью с "Бернли".

На данный момент "Брайтон" идет на 16-м месте, а "Бернли" - на 19-м.

"Брайтон" - "Бернли" 0:0

"Брайтон": Райан, Велтман (Джаханбахш, 83), Уэбстер, Лэмпти, Уайт, Лаллана, Гросс, Биссума, Берн, Мопе, Уэлбек (Коннолли, 86).

"Бернли": Поуп, Тарковски, Ми, Тэйлор, Лоутон, Брэйди, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд (Выдра, 84), Барнс (Родригес, 70).  

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