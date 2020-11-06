"Брайтон" и "Бернли" поделили очки в матче АПЛ
В стартовом матче 8-го тура АПЛ "Брайтон" сыграл вничью с "Бернли".
На данный момент "Брайтон" идет на 16-м месте, а "Бернли" - на 19-м.
"Брайтон" - "Бернли" 0:0
"Брайтон": Райан, Велтман (Джаханбахш, 83), Уэбстер, Лэмпти, Уайт, Лаллана, Гросс, Биссума, Берн, Мопе, Уэлбек (Коннолли, 86).
"Бернли": Поуп, Тарковски, Ми, Тэйлор, Лоутон, Брэйди, Вествуд, Браунхилл, Макнил, Вуд (Выдра, 84), Барнс (Родригес, 70).
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18