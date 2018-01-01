"Брайтон" и "Борнмут" поделили очки в результативном матче

В матче 22-го тура английской Премьер-Лиги "Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Борнмутом".

"Брайтон" - "Борнмут" - 2:2

Голы: Нокэрт, 5 - 1:0, Кук, 33 - 1:1, Маррей, 48 - 2:1, Уилсон, 79 - 2:2.

"Брайтон": Райан, Скелотто (Салтор, 77), Даффи, Данк, Зуттнер, Нокэрт, Стивенс, Проппер, Искердо, Гросс (Браун, 88), Мюррей.

"Борнмут": Бегович, Смит, Фрэнсис, С. Кук, Дэниелс, Айб, Л. Кук, Артер (Гослинг, 71), Пью (Аке, 60), Афобе (Муссе, 66), Уилсон.

Напомним, вчера "Арсенал" не смог обыграть "Вест Бромвич". | soccernews.ru