"Брайтон" и "Борнмут" выделят 1000 билетов медработникам за вклад в борьбу с коронавирусом

Теги брайтон & хоув альбионборнмут

"Брайтон" и "Борнмут" выделят 1000 билетов медработникам за вклад в борьбу с коронавирусом

Руководство "Брайтона" приняло решение подарить 1000 билетов на матчи команды сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии и их родственникам.

Клуб хочет поблагодарить врачей и персонал страны, которые каждый день борются с последствиями пандемии коронавируса.

Также клуб призвал все команды АПЛ и прочих лиг Англии, Шотландии и Северной Ирландии присоединиться к акции.

На предложение уже отозвался "Борнмут", который также готов пожертвовать минимум 1000 билетов сотрудникам медслужб в следующем сезоне.

Сезон АПЛ приостановлен из-за пандемии до 30 апреля.

По последним данным, коронавирус распространился уже на 196 стран. В общей сложности было зафиксировано 417 663 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 18 605 человек, выздоровели - 108 312.

А еще: Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"

Фабрегас рассказал, почему в 2011 году перешел из "Арсенала" в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов