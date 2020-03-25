"Брайтон" и "Борнмут" выделят 1000 билетов медработникам за вклад в борьбу с коронавирусом

Руководство "Брайтона" приняло решение подарить 1000 билетов на матчи команды сотрудникам Национальной службы здравоохранения Англии и их родственникам.

Клуб хочет поблагодарить врачей и персонал страны, которые каждый день борются с последствиями пандемии коронавируса.

Также клуб призвал все команды АПЛ и прочих лиг Англии, Шотландии и Северной Ирландии присоединиться к акции.

На предложение уже отозвался "Борнмут", который также готов пожертвовать минимум 1000 билетов сотрудникам медслужб в следующем сезоне.

Сезон АПЛ приостановлен из-за пандемии до 30 апреля.

По последним данным, коронавирус распространился уже на 196 стран. В общей сложности было зафиксировано 417 663 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 18 605 человек, выздоровели - 108 312.

А еще: Еще один итальянский футболист заразился коронавирусом| http://soccernews.ru