"Брайтон" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Брайтон" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ

В рамках 20-го тура АПЛ "Брайтон" сыграл вничью с "Фулхэмом".

"Брайтон" по-прежнему идет на 17-м месте, а "Фулхэм" - на 18-м.

"Брайтон" - "Фулхэм" 0:0

"Брайтон": Санчес, Данк, Уайт, Уэбстер, Велтман, Биссума, Марч, Мак Аллистер (Проппер, 83), Гросс, Троссард, Мопе.

"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Тете (Брайен, 79), Айна, Адарабиойо, Декордова-Рид, Лофтус-Чик, Кавалейру (Митрович, 79), Рид (Лемина, 66), Лукман, Замбо-Ангисса.

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