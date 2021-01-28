"Брайтон" и "Фулхэм" не выявили победителя в матче АПЛ
В рамках 20-го тура АПЛ "Брайтон" сыграл вничью с "Фулхэмом".
"Брайтон" по-прежнему идет на 17-м месте, а "Фулхэм" - на 18-м.
"Брайтон" - "Фулхэм" 0:0
"Брайтон": Санчес, Данк, Уайт, Уэбстер, Велтман, Биссума, Марч, Мак Аллистер (Проппер, 83), Гросс, Троссард, Мопе.
"Фулхэм": Ареоля, Андерсен, Тете (Брайен, 79), Айна, Адарабиойо, Декордова-Рид, Лофтус-Чик, Кавалейру (Митрович, 79), Рид (Лемина, 66), Лукман, Замбо-Ангисса.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18