"Брайтон" и "Лидс" расписали безголевую ничью

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"Брайтон" и "Лидс" расписали безголевую ничьюФото: твиттер "Брайтона"

В рамках 13-го тура АПЛ "Брайтон" сыграл вничью с "Лидсом".

На данный момент "Брайтон" занимает 8-е место, "Лидс" - 17-е.

"Брайтон" - "Лидс" 0:0

"Брайтон": Санчес, Лэмпти (Марч, 76), Данк, Уэбстер, Велтман, Кукурелья, Гросс, Модер (Сармиенто, 82), Биссума, Троссард, Мопе (Локадия, 68).

"Лидс": Мелье, Купер, Льоренте, Филлипс (Стрейк, 46), Даллас, Фирпо (Шеклтон, 46), Форшоу, Харрисон (Робертс, 63), Родриго, Джеймс, Рафинья.

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