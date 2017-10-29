"Брайтон" и "Саутгемптон" сильнейшего не определили

В матче 10-го тура английской Премьер-Лиги "Брайтон" на своем поле сыграл вничью с "Саутгемптоном".

"Брайтон" - "Саутгемптон" - 1:1

Голы: Дэвис, 7 - 0:1, Маррей, 52 - 1:1.

"Брайтон": Райан, Салтор, Даффи, Данк, Бонг, Нокэрт, Стивенс, Проппер, Искердо (Марч, 87), Гросс (Браун, 84), Мюррей.

"Саутгемптон": Форстер, Седрик, Ван Дейк, Худт, Бертран, Дэвис, Ромеу, Уорд-Проуз (Хейбьерг, 84), Тадич (Лонг, 84), Буфаль (Редмонд, 72), Габбьядини.

Напомним, вчера "Челси" обыграл "Борнмут". | soccernews.ru