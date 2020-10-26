"Брайтон" и "Вест Бромвич" не выявили победителя в матче АПЛ

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"Брайтон" и "Вест Бромвич" не выявили победителя в матче АПЛ

В матче 6-го тура английской Премьер-лиги "Брайтон" и "Вест Бромвич" сыграли вничью со счетом 1:1. Хозяева открыли счет на 40-й минуте благодаря автоголу Джейка Ливермора. В конце матча гостей от поражения спас Карлен Грант.

"Брайтон" остался на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, "Вест Бромвич" по-прежнему занимает 17-ю позицию.

"Брайтон" – "Вест Бромвич" - 1:1 (1:0)
Голы: Ливермор, 40 (автогол) - 1:0, Грант, 83 - 1:1

"Брайтон": Райан, Уайт, Берн, Уэбстер, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 61), Марч (Мак Аллистер, 70), Троссард (Альсате, 79), Биссума, Велтман, Мопе.

"Вест Бромвич": Джонстон, Иванович, Ферлонг, Аджайи, Таунсенд, Ливермор (Робинсон, 63), Кровинович, Диангана (Эдвардс, 63), Галлахер, Матеус Перейра, Грант (Филлипс, 84).

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