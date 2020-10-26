"Брайтон" и "Вест Бромвич" не выявили победителя в матче АПЛ
В матче 6-го тура английской Премьер-лиги "Брайтон" и "Вест Бромвич" сыграли вничью со счетом 1:1. Хозяева открыли счет на 40-й минуте благодаря автоголу Джейка Ливермора. В конце матча гостей от поражения спас Карлен Грант.
"Брайтон" остался на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, "Вест Бромвич" по-прежнему занимает 17-ю позицию.
"Брайтон" – "Вест Бромвич" - 1:1 (1:0)
Голы: Ливермор, 40 (автогол) - 1:0, Грант, 83 - 1:1
"Брайтон": Райан, Уайт, Берн, Уэбстер, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 61), Марч (Мак Аллистер, 70), Троссард (Альсате, 79), Биссума, Велтман, Мопе.
"Вест Бромвич": Джонстон, Иванович, Ферлонг, Аджайи, Таунсенд, Ливермор (Робинсон, 63), Кровинович, Диангана (Эдвардс, 63), Галлахер, Матеус Перейра, Грант (Филлипс, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18