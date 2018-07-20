"Брайтон" купил трансферную цель "Ростова"

Нападающий "Мамелоди Сандаунс" Перси Тау перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с английским клубом четырехлетний контракт. Следующий сезон форвард проведет в своем бывшем клубе на правах аренды. Стоит отметить, что игроком также интересовался "Ростов".

24-летний Тау выступал за "Мамелоди Сандаунс" с 2013 года, провел за клуб 65 матчей и забил 19 голов. Также играл за "Витбанк Сперс". За сборную ЮАР сыграл 12 матчей и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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