"Брайтон" купил воспитанника "Барселоны"

Защитник "Валенсии" Мартин Монтойя стал игроком "Брайтона", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 7 миллионов евро. 27-летний футболист заключил с "чайками" контракт до 2022 года.

Стоит отметить, что "Брайтон" выиграл борьбу за испанского фулбека у "Фулхэма".

Монтойя выступал за "Валенсию" с 2016 года, сыграл 62 матча и забил 2 гола. | http://soccernews.ru