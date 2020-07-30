"Брайтон" купил защитника "Аякса"
Защитник "Аякса" Джоэл Велтман официально стал игроком английского "Брайтона".
Сумма трансфера составила 1 миллион евро. Контракт голландца с "чайками" рассчитан на три года.
28-летний футболист является универсалом - он способен сыграть как на правом фланге, так и в центре обороны.
Велтман - воспитанник "Аякса", в его активе 10 голов и 15 ассистов в 246 матчах.
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