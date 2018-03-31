"Брайтон" - "Лестер" - 0:2, "Ньюкасл" - "Хаддерсфилд" - 1:0 (обзоры)

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"Брайтон" - "Лестер" - 0:2, "Ньюкасл" - "Хаддерсфилд" - 1:0 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей АПЛ.

"Брайтон" - "Лестер"

"Ньюкасл" - "Хаддерсфилд"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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