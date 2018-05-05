"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (обзор)

Теги брайтон & хоув альбионманчестер юнайтед

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 37-го тура АПЛ между "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Типичный "Юнайтед": Манкунианцы безвольно проигрывают "Брайтону". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 36 77
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 36 71
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 35 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 36 44
10 Ньюкасл Юнайтед 36 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 36 40
15 Вест Хэм Юнайтед 36 38
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Саутгемптон 36 33
18 Суонси Сити 36 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
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