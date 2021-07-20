"Брайтон" может подписать защитника "Ливерпуля"

Теги ливерпульбрайтон & хоув альбионнатаниел филлипстрансферы

"Брайтон" может подписать защитника "Ливерпуля"Фото: инстаграм Уильямса/Автор неизвестен

Как сообщает talkSPORT, центральный защитник "Ливерпуля" Натаниэль Филлипс заинтересовал другой клуб английской премьер-лиги.

По информации источника, в трансфере игрока заинтересован "Брайтон".

Они хотят найти замену для Бена Уайта, который в ближайшее время должен стать футболистом лондонского "Арсенала".

"Брайтон" может заплатить за Филлипса около 15 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне защитник сыграл 17 матчей в АПЛ за "Ливерпуль", в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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