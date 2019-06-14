"Брайтон" не хочет продавать Мак Аллистера в "Спартак"

"Брайтон" отклонил предложение "Спартака" по покупке хавбека Алексиса Мак Аллистера.

Ранее сообщалось, что московский клуб хочет приобрести 20-летнего полузащитника за 20 миллионов евро.

По данным Ole, английский клуб хочет отдать футболиста в аренду в "Боку Хуниорс".

Футболист перешел в "Брайтон" из "Архентинос Хуниорс" зимой 2019 года за 5 миллионов евро, и еще полгода провел в аргентинской команде из-за проблем с разрешением.

Его контракт с англичанами рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне он участвовал в 23 матчах, отметившись 5 голами и 1 результативной передачей.

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