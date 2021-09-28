"Брайтон" добыл ничью в матче с "Кристал Пэлас" в АПЛ
Фото: инстаграм "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен.
"Брайтон" уступил "Кристал Пэласу" на выезде в матче шестого тура АПЛ и упустил возможность выйти на первое место в турнирной таблице
"Кристал Пэлас" - "Брайтон" - 1:1
Голы: Заа (пенальти), 45+1 - 1:0, Мопе, 90+5 - 1:1.
"Кристал Пэлас" - Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Макартур, Миливоевич (Куяте, 72), Галлахер, Айю, Заа, Эдуар (Бентеке, 72).
"Брайтон" - Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Берн (Альсате, 46; Модер, 65), Кукурелья, Лаллана, Гросс, Уэлбек (Коннолли, 76), Троссард, Мопе.
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