"Брайтон" добыл ничью в матче с "Кристал Пэлас" в АПЛ

Фото: инстаграм "Кристал Пэлас"/Автор неизвестен.

"Брайтон" уступил "Кристал Пэласу" на выезде в матче шестого тура АПЛ и упустил возможность выйти на первое место в турнирной таблице

"Кристал Пэлас" - "Брайтон" - 1:1

Голы: Заа (пенальти), 45+1 - 1:0, Мопе, 90+5 - 1:1.

"Кристал Пэлас" - Гуаита, Уорд, Андерсен, Гехи, Митчелл, Шлупп, Макартур, Миливоевич (Куяте, 72), Галлахер, Айю, Заа, Эдуар (Бентеке, 72).

"Брайтон" - Санчес, Велтман, Даффи, Данк, Берн (Альсате, 46; Модер, 65), Кукурелья, Лаллана, Гросс, Уэлбек (Коннолли, 76), Троссард, Мопе.

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