"Брайтон" объявил о переходе бразильского защитника из Бундеслиги

Бразильский защитник "РБ Лейпциг" Фернандес Бернардо перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с клубом контракт до 2022 года.

23-летний Бернардо выступал за "РБ Лейпциг" с 2016 года, провел за клуб 47 матчей и забил один гол. Ранее играл за "РБ Бразил", "Понте Прету" и "ЛИферинг". Ориентировочная стоимость игрока составляет 6 миллионов евро.

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