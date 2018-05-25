"Брайтон" объявил о приобретении форварда "Депортиво"

Нападающий "Депортиво" Флорин Андоне стал игроком "Брайтона", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. 25-летний румын заключил с "чайками" контракт до 2023 года.

Андоне выступал за "Депортиво" с 2016 года, сыграл 69 матчей и забил 18 голов.

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