"Брайтон" объявил о приобретении форварда "Депортиво"

Теги брайтон & хоув альбиондепортиво ла-коруньяфлорин андоне

"Брайтон" объявил о приобретении форварда "Депортиво"

Нападающий "Депортиво" Флорин Андоне стал игроком "Брайтона", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. 25-летний румын заключил с "чайками" контракт до 2023 года.

Андоне выступал за "Депортиво" с 2016 года, сыграл 69 матчей и забил 18 голов.

Не пропустите: "Брайтон" пополнился игроком сборной Нигерии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов