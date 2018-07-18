"Брайтон" объявил о трансфере хавбека за 17 миллионов евро



Малийский полузащитник "Лилля" Ив Биссума стал игроком "Брайтона", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 17 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с английским клубом контракт до лета 2023 года.

21-летний Биссума выступал за "Лилль" с 2016 года, провел за клуб 55 матчей и забил 4 гола. Ранее играл за "Реал Бамако". За сборную Мали сыграл 15 матчей и забил 3 мяча. Ориентировочная стоимость игрока составляет 8 миллионов евро.

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