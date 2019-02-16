"Брайтон" обыграл "Дерби Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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"Брайтон" обыграл "Дерби Каунти" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

"Брайтон" обыграл "Дерби Каунти" в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Победу команде помогли принести нападающие Антони Кноккарт и Юрген Локадиа

"Брайтон & Хоув" - "Дерби Каунти" - 2:1 (2:0).

Голы: Кноккарт, 33 - 1:0, Локадиа, 45+2 - 2:0, Коул, 81 - 2:1. 

"Брайтон" - Баттон, Берн, Даффи, Сальтор, Бернардо, Биссума (Гросс, 86), Кайяль, Кнокерт, Стивенс, Джаханбахш, Локадия (Дьекереш, 81).

 "Дерби Каунти" -  Рос, Кио, Богл, Мэлоун (Коул, 46), Томори, Холмс (Мэрриотт, 46), Хаддлстоун, Брайсон, Уилсон, Уогхорн, Ньюджент (Йозефзон, 73).

Благодаря победе в этом матче "Брайтон"  вышел в четвертьфинал Кубка Англии.

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