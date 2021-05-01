"Брайтон" обыграл "Лидс" в матче АПЛ

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"Брайтон" обыграл "Лидс" в матче АПЛФото: The Telegraph

В рамках 34-го тура АПЛ "Брайтон" одержал победу над "Лидсом".

"Брайтон" - "Лидс" 2:0

Голы: Гросс (пен), 14 - 1:0, Уэлбек, 79 - 2:0

"Брайтон": Санчес, Берн, Данк, Уэбстер, Велтман, Гросс, Биссума (Мак Аллистер, 90), Троссард (Джаханбахш, 81), Уайт, Мопе, Уэлбек (Модер, 90).

"Лидс": Мелье, Стрейк, Кох, Льоренте (Эрнандес, 79), Даллас, Харрисон, Клих, Алиоски (Поведа, 46), Эйлинг, Бэмфорд (Родриго, 59), Робертс.

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