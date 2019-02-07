"Брайтон" обыграл "Вест Бромвич" в Кубке Англии и вышел на "Дерби" Лэмпарда

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Брайтон" на выезде обыграл "Вест Бромвич" со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд турнира. Победу гостям принесли дубль Гленна Мюррея и гол Флорина Андоне. У хозяев отличился Кайл Бартли.

В 1/8 финала "Брайтон" сыграет с "Дерби Каунти", который тренирует Фрэнк Лэмпард.

"Вест Бромвич" – "Брайтон" - 1:3 (0:0)

Голы: Бартли, 77 - 1:0, Андоне, 82 - 1:1, Мюррей, 104 - 1:2, Мюррей, 118 - 1:3

"Вест Бромвич": Бонд, Бартли, Таунсенд, Мирс, Адарабиойо, Хулахан (Роджерс, 82), Ливермор (Таллок, 63), Харпер, Филд, Робсон-Кану, Родригес (Доусон, 46; Хегази, 90).

"Брайтон": Баттон, Балогун, Бернардо, Сальтор (Бонг, 105), Берн, Кайяль, Биссума (Проппер, 88), Кнокерт, Джаханбахш (Мюррей, 101), Дьекереш (Локадия, 79), Андоне.

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