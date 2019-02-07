"Брайтон" обыграл "Вест Бромвич" в Кубке Англии и вышел на "Дерби" Лэмпарда
В матче 1/16 финала Кубка Англии "Брайтон" на выезде обыграл "Вест Бромвич" со счетом 3:1 и вышел в следующий раунд турнира. Победу гостям принесли дубль Гленна Мюррея и гол Флорина Андоне. У хозяев отличился Кайл Бартли.
В 1/8 финала "Брайтон" сыграет с "Дерби Каунти", который тренирует Фрэнк Лэмпард.
"Вест Бромвич" – "Брайтон" - 1:3 (0:0)
Голы: Бартли, 77 - 1:0, Андоне, 82 - 1:1, Мюррей, 104 - 1:2, Мюррей, 118 - 1:3
"Вест Бромвич": Бонд, Бартли, Таунсенд, Мирс, Адарабиойо, Хулахан (Роджерс, 82), Ливермор (Таллок, 63), Харпер, Филд, Робсон-Кану, Родригес (Доусон, 46; Хегази, 90).
"Брайтон": Баттон, Балогун, Бернардо, Сальтор (Бонг, 105), Берн, Кайяль, Биссума (Проппер, 88), Кнокерт, Джаханбахш (Мюррей, 101), Дьекереш (Локадия, 79), Андоне.
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|Команда
|М
|О
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|26
|62
|2
|Ливерпуль
|25
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Манчестер Юнайтед
|25
|48
|6
|Арсенал Лондон
|25
|47
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|25
|34
|9
|Эвертон
|26
|33
|10
|Борнмут
|25
|33
|11
|Лестер Сити
|25
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|32
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|27
|14
|Кристал Пэлас
|25
|26
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|16
|Саутгемптон
|25
|24
|17
|Бернли
|25
|24
|18
|Кардифф Сити
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|Фулхэм
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|Хаддерсфилд Таун
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