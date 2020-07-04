"Брайтон" одолел "Норвич" в битве аутсайдеров АПЛ

Теги норвич ситибрайтон & хоув альбион

"Брайтон" одолел "Норвич" в битве аутсайдеров АПЛ

В рамках 33-го тура АПЛ "Брайтон" на выезде взял верх над "Норвичем".

Победный гол в активе полузащитника Леандро Троссарда, который отличился в середине первого тайма.

Набрав три очка, "чайки" оторвались от зоны вылета. А "канарейки", напротив, приблизились к понижению в классе.

"Норвич" - "Брайтон" - 0:1

Гол: Троссард, 25 - 0:1.

"Норвич": Крул, Ааронс, Годфри, Клозе, Льюис, Эрнандес (Кэнтуэлл, 67), Дуда (Ида, 67), Тетти (Вранчич, 78), Маклин, Буэндиа, Дрмич (Пукки, 67).

"Брайтон": Райан, Лэмпти (Даффи, 90), Уэбстер, Берн, Данк, Биссума (Стивенс, 79), Муй (Гросс, 72), Проппер, Троссард (Мак Аллистер, 79), Мопе, Коннолли (Бернардо, 72).

Не пропустите: АПЛ назвала претендентов на награду лучшему игроку и тренеру июня. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ

"МЮ" разгромил "Борнмут", а "Лестер" уверенно обыграл "Кристал Пэлас" В АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов