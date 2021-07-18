"Брайтон" определился с суммой, которую предложит "Барселоне" за Брэйтуэйта

Фото: инстаграм Брэйтуэйта/Автор неизвестен

Как сообщает Mundo Deportivo, нападающий сборной Дании и "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт может перейти в клуб АПЛ.

По информации источника, предметный интерес к форварду проявляет "Брайтон", который готов предложить каталонцам порядка 15 миллионов евро за датчанина.

Самому футболисту вариант с продолжением карьеры на туманном альбионе нравится и он готов к переезду.

Напомним, что контракт Брэйтуэйта с "Барсой" рассчитан до лета 2024 года.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 29 матчей за "блауграну" в Ла Лиге, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Также не пропустите: ПСЖ предложил "Лацио" обмен игроками. | http://soccernews.ru