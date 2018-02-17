"Брайтон" оставил "Ковентри" за бортом Кубка Англии

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"Брайтон" оставил "Ковентри" за бортом Кубка Англии

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Брайтон" победил "Ковентри" со счётом 3:1 и вышел в следующий раунд турнира.

"Брайтон" – "Ковентри" - 3:1

Голы: Локадия, 15 - 1:0, Голдсон, 34 - 2:0, Ульоа, 61 - 3:0, Кларк-Харрис, 77 - 3:1.

"Брайтон": Крул (Мяенпяя, 46), Голдсон, Зуттнер, Сальтор, Хюнемайер, Стивенс (Проппер, 46), Кайяль, Марч, Кнокерт, Локадия (Болдок, 77), Ульоа.

"Ковентри": Бердж, Хайем, Уиллис, Гриммер (Макдоналд, 57), Хэйнс, Келли, Бэйлисс, Шипли, Кларк-Харрис, Макналти (Понтичелли, 74), Барретт (Биаму, 79).

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