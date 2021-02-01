"Брайтон" перехватил трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

На официальном сайте "Брайтона" появилась информация о трансфере хавбека "Индепендьенте дель Валье" Мойсеса Кайседо.

19-летний полузащитник, который уже имеет опыт выступления за сборную Эквадора подписал соглашение до лета 2025 года.

Как сообщает Sky Sports, переход обойдется "Брайтону" в 4,5 миллиона фунтов.