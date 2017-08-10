"Брайтон" перехватил трансферную цель "Спартака"

"Брайтон" на своём официальном сайте объявил о достижении договорённости по трансферу атакующего полузащитника "Брюгге" Хосе Искьердо.

Сумма сделки составит 18 миллионов евро. 25-летнему колумбийцу осталось пройти медобследование и получить разрешение на работу в Англии.

Стоит отметить, что ранее Искьердо интересовался московский "Спартак". | http://soccernews.ru