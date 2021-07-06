"Брайтон" подписал хавбека "Зальцбурга"

Фото: инстаграм "Брайтона"/Автор неизвестен

Английский клуб "Брайтон" на своем официальном сайте объявил о подписании хавбека "РБ Зальцбурга" Энока Мвепу.

Отмечается, что контракт с молодым замбийским полузащитником подписан на четыре сезона. Футболист уже дебютировал за свою национальную сборную.

В прошедшем сезоне Мвепу сыграл 45 матчей за "Зальцбург" во всех турнирах, в которых сумел отличиться 10 забитыми голами и отдал семь голевых передач.

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