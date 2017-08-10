"Брайтон" подписал очередного новичка

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"Брайтон" подписал очередного новичка

Полузащитник голландского "Алмере" Суфьян Ааннаш стал игроком "Брайтона", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. 21-летний футболист заключил с "чайками" контракт до лета 2020 года.

Ааннаш является воспитанником "Алмере", за основную команду выступал с 2013 года, сыграл 95 матчей и забил 31 гол.

Напомним, что ранее "Брайтон" подписал Дэйви Проппера и Хосе Искьердо. | http://soccernews.ru

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