"Брайтон" пополнился игроком сборной Нигерии



Нигерийский защитник "Майнца" Леон Балогун перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался англичанам бесплатно, так как его контракт с немцами истекает летом. Нигериец подписал соглашение с новым клубом до лета 2020 года.

29-летний Балогун выступал за "Майнц" с 2015 года, провел за клуб 52 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Ганновер", "Вердер" и "Фортуну". За сборную Нигерии сыграл 16 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

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