"Брайтон" пополнился игроком сборной Нигерии
Нигерийский защитник "Майнца" Леон Балогун перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист достался англичанам бесплатно, так как его контракт с немцами истекает летом. Нигериец подписал соглашение с новым клубом до лета 2020 года.
29-летний Балогун выступал за "Майнц" с 2015 года, провел за клуб 52 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Ганновер", "Вердер" и "Фортуну". За сборную Нигерии сыграл 16 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31