"Брайтон" пополнился игроком сборной Нигерии

Теги майнц 05брайтон & хоув альбионлеон балогун

"Брайтон" пополнился игроком сборной Нигерии
Нигерийский защитник "Майнца" Леон Балогун перешел в "Брайтон", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался англичанам бесплатно, так как его контракт с немцами истекает летом. Нигериец подписал соглашение с новым клубом до лета 2020 года.

29-летний Балогун выступал за "Майнц" с 2015 года, провел за клуб 52 матча и забил 1 гол. Ранее играл за "Ганновер", "Вердер" и "Фортуну". За сборную Нигерии сыграл 16 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2 миллиона евро.

Не пропустите: Форвард "Арсенала" может перебраться в Турцию. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов