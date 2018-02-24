"Брайтон" разгромил "Суонси" и другие результаты 28-го тура АПЛ
Представляем результаты 28-го тура АПЛ.
"Вест Бромвич" - "Хаддерсфилд" 1:2
Голы: ван Ла Парра, 48 - 0:1, Мунье, 56 - 0:2, Доусон, 64 - 1:2
"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Филлипс (Берк, 81), Бэрри (Ливермор, 69), Крыховяк, Макклейн (Брант, 57), Родригес, Рондон.
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Хадерджонай (Смит, 53), Конголо, Шиндлер, Уильямс, Хогг, Притчард (Депуатр, 77), ван Ла Парра (Инс, 89), Мунье, Кванер.
Предупреждения: Хадерджонай (30), Эванс (83).
"Бернли" - "Саутгемптон" 1:1
Голы: Барнс, 67 - 1:0, Габбьядини, 90 - 1:1
"Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Ми, Вествуд, Корк, Хендрик, Гудмундссон, Леннон, Барнс.
"Саутгемптон": Маккарти, Худт, Бертран, Соареш, Стивенс, Ромеу (Буфаль, 75), Лемина, Тадич (Габбьядини, 81), Уорд-Проуз (Симс, 68), Редмонд, Каррильо.
Предупреждение: Барнс (90).
"Борнмут" - "Ньюкасл" 2:2
Голы: Гэйл, 17 - 0:1, Гэйл, 45 - 0:2, Смит, 80 - 1:2, Гослинг, 89 - 2:2
"Борнмут": Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс (Смит, 46), Фрэнсис, Гослинг, Фрэйзер (Муссе, 63), Станислас, Кук, Кинг, Уилсон (Дефо, 73).
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди (Атсу, 64), Ритчи (Манкильо, 84), Шелви, Диаме, Йедлин, Перес, Гэйл (Хэйден, 78).
Предупреждения: Аке (52), Ритчи (53), Йедлин (82), Диаме (85), Перес (90).
"Брайтон" – "Суонси" 4:1
Голы: Мюррей (пен), 18 - 1:0, Мюррей, 69 - 2:0, Кнокерт, 73 - 3:0, Данк (аг), 85 - 3:1, Локадия, 90 - 4:1
"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Кнокерт (Марч, 79), Искьердо, Мюррей (Локадия, 82).
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн (Нарсинх, 46), Кэрролл (Абрахам, 66), Дайер (Айю, 36), Клукас, Ки Сон Ен, Нотон, Айю.
Предупреждение: Мюррей (63).
Читайте также: Без шансов для "молотков": "Ливерпуль" разбивает "Вест Хэм" на "Энфилде". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Победа – дело принципа: "Севилья" принимает "Атлетико"
-
"Ювентус" в Турине сразится с "Аталантой"
-
ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции
-
Битва умов на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" против "Челси"
-
Финальная битва за Кубок английской лиги: "Арсенал" против "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Де Хеа уведомил "Манчестер Юнайтед", при каких условиях он готов остаться в команде
-
Винисиус Жуниор превзошел Неймара в Бразилии
-
Оби Микель: "Я надеюсь "Челси" будет сильнее "Барсы", как это было в 2012 году"
-
Гвардиола: "Венгер повлиял на футбол в Англии"
-
Семин поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"
-
Неймар выдвинул "Реалу" свои условия
-
Гвардиола рассказал, под руководством какого тренера он мечтал играть
-
Венгер назвал фаворита в финале Кубка Лиги
-
К УЕФА может присоединиться новая футбольная ассоциация
-
Конте: "Хочу пожелать Матичу успехов, но не в противостоянии с нами"
-
Гари Невилл прокомментировал ситуацию с Погба
-
Роббен может продолжить карьеру в Катаре
-
"Барселона" теряет Пике
-
"Бавария" определилась с заменой для Роббена
-
Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"
-
Победа – дело принципа: "Севилья" принимает "Атлетико"
-
"Ювентус" в Турине сразится с "Аталантой"
-
ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции
-
Битва умов на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" против "Челси"
-
Финальная битва за Кубок английской лиги: "Арсенал" против "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Ливерпуль
|28
|57
|3
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|4
|Челси
|27
|53
|5
|Тоттенхэм
|27
|52
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|27
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|28
|20