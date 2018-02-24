"Брайтон" разгромил "Суонси" и другие результаты 28-го тура АПЛ

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"Брайтон" разгромил "Суонси" и другие результаты 28-го тура АПЛ

Представляем результаты 28-го тура АПЛ.

"Вест Бромвич" - "Хаддерсфилд" 1:2

Голы: ван Ла Парра, 48 - 0:1, Мунье, 56 - 0:2, Доусон, 64 - 1:2

"Вест Бромвич": Фостер, Хегази, Гиббс, Доусон, Эванс, Филлипс (Берк, 81), Бэрри (Ливермор, 69), Крыховяк, Макклейн (Брант, 57), Родригес, Рондон.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Хадерджонай (Смит, 53), Конголо, Шиндлер, Уильямс, Хогг, Притчард (Депуатр, 77), ван Ла Парра (Инс, 89), Мунье, Кванер.

Предупреждения: Хадерджонай (30), Эванс (83).


"Бернли" - "Саутгемптон" 1:1

Голы: Барнс, 67 - 1:0, Габбьядини, 90 - 1:1

"Бернли": Поуп, Лонг, Уорд, Лоутон, Ми, Вествуд, Корк, Хендрик, Гудмундссон, Леннон, Барнс.

"Саутгемптон": Маккарти, Худт, Бертран, Соареш, Стивенс, Ромеу (Буфаль, 75), Лемина, Тадич (Габбьядини, 81), Уорд-Проуз (Симс, 68), Редмонд, Каррильо.

Предупреждение: Барнс (90).


"Борнмут" - "Ньюкасл" 2:2

Голы: Гэйл, 17 - 0:1, Гэйл, 45 - 0:2, Смит, 80 - 1:2, Гослинг, 89 - 2:2

"Борнмут": Бегович, Кук, Аке, Дэниэлс (Смит, 46), Фрэнсис, Гослинг, Фрэйзер (Муссе, 63), Станислас, Кук, Кинг, Уилсон (Дефо, 73).

"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди (Атсу, 64), Ритчи (Манкильо, 84), Шелви, Диаме, Йедлин, Перес, Гэйл (Хэйден, 78).

Предупреждения: Аке (52), Ритчи (53), Йедлин (82), Диаме (85), Перес (90).


"Брайтон" – "Суонси" 4:1

Голы: Мюррей (пен), 18 - 1:0, Мюррей, 69 - 2:0, Кнокерт, 73 - 3:0, Данк (аг), 85 - 3:1, Локадия, 90 - 4:1

"Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Проппер, Стивенс, Гросс, Кнокерт (Марч, 79), Искьердо, Мюррей (Локадия, 82).

"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн (Нарсинх, 46), Кэрролл (Абрахам, 66), Дайер (Айю, 36), Клукас, Ки Сон Ен, Нотон, Айю.

Предупреждение: Мюррей (63).

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3 Манчестер Юнайтед 27 56
4 Челси 27 53
5 Тоттенхэм 27 52
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 27 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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