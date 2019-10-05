"Брайтон" разгромил "Тоттенхэм" в 8-м туре АПЛ

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"Брайтон" разгромил "Тоттенхэм" в 8-м туре АПЛ

В рамках восьмого тура АПЛ "Тоттенхэм" в гостях проиграл "Брайтону" со счётом 0:3.

В составе "чаек" дважды отличился Аарон Коннолли, ещё один гол в активе Нила Мопе.

С начала сезона "шпоры" одержали всего 3 победы в 11 матчах.

"Брайтон" – "Тоттенхэм" - 3:0

Голы: Мопе, 3 - 1:0, Коннолли, 32 - 2:0, Коннолли, 65 - 3:0.

"Брайтон": Райан, Данк, Уэбстер, Берн, Монтойя, Гросс, Элзейт (Бонг, 88), Муй, Стивенс (Мюррей, 90), Коннолли (Биссума, 80), Мопе.

"Тоттенхэм": Льорис (Гассанига, 8), Алдервейрелд, Дэвис, Вертонген, Сиссоко, Ламела, Эриксен, Ндомбеле (Уинкс, 46), Дайер, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 73), Кейн.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Вот это позор,ну,похоже Тоттэенхэм выдохся.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Такая игра никуда не годится! Что же вы вытворяете?

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Кейн в Тоттенхеме - дно, Поччетино - физрук, Болей за Барсу, мой друг!))))))

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Mutaloff
Mutaloff

Во-первых,Поччетино не физрук и твоему Вальверде даст фору,а во вторых,если Кейн дно,зачем ты его в Барсу желаешь?)

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

То была шутка. Поччетино, самый приятный (после ухода Венгера) из тренеров АПЛ. Почеттино лучше Вальверде, но и он не тот кто нужен Барсе. Барсе нужен такой харизматичный тренер как Антонио Конте.

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Кейн, кстати, тоже не знаю будет ли ко двору Барсе.

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

(｡◕‿◕｡)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Спасибо,не надо!(с)Венгер о Спартаке)))

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