"Брайтон" разгромил "Тоттенхэм" в 8-м туре АПЛ

В рамках восьмого тура АПЛ "Тоттенхэм" в гостях проиграл "Брайтону" со счётом 0:3.

В составе "чаек" дважды отличился Аарон Коннолли, ещё один гол в активе Нила Мопе.

С начала сезона "шпоры" одержали всего 3 победы в 11 матчах.

"Брайтон" – "Тоттенхэм" - 3:0

Голы: Мопе, 3 - 1:0, Коннолли, 32 - 2:0, Коннолли, 65 - 3:0.

"Брайтон": Райан, Данк, Уэбстер, Берн, Монтойя, Гросс, Элзейт (Бонг, 88), Муй, Стивенс (Мюррей, 90), Коннолли (Биссума, 80), Мопе.

"Тоттенхэм": Льорис (Гассанига, 8), Алдервейрелд, Дэвис, Вертонген, Сиссоко, Ламела, Эриксен, Ндомбеле (Уинкс, 46), Дайер, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 73), Кейн.

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