"Брайтон" согласовал трансфер игрока сборной Ирана почти за 30 миллионов евро

Теги азбрайтон & хоув альбионалиреза джанханбахш

"Брайтон" согласовал трансфер игрока сборной Ирана почти за 30 миллионов евро
Иранский полузащитник АЗ Алиреза Джанханбахш близок к переходу в "Брайтон", сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, английский клуб договорился о переходе футболиста за 28 миллионов евро. Для завершения трансфера вингеру осталось пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне 24-летний Джаханбахш провел за АЗ 39 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач.

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