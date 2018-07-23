"Брайтон" согласовал трансфер игрока сборной Ирана почти за 30 миллионов евро



Иранский полузащитник АЗ Алиреза Джанханбахш близок к переходу в "Брайтон", сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, английский клуб договорился о переходе футболиста за 28 миллионов евро. Для завершения трансфера вингеру осталось пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне 24-летний Джаханбахш провел за АЗ 39 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 14 результативных передач.

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