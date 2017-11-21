"Брайтон" – "Сток Сити" - 2:2 (обзор)

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"Брайтон" – "Сток Сити" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 12-го тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Сток Сити".

Не пропустите: "Брайтон" сыграл вничью со "Сток Сити". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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